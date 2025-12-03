PESCARA: RECUPERATA UNA PISTOLA LANCIARAZZI E DROGA IN UN B&B DOPO UN BLITZ DELLA POLIZIA

PESCARA – Nell’ambito dell’implementazione dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene, la Polizia di Stato, lo scorso fine settimana, è intervenuta in una struttura ricettiva in zona colli, per la segnalazione di una giovane ospite che si era resa irreperibile malgrado la conclusione del soggiorno.

Una volta raggiunta la struttura, gli agenti avvertivano un forte odore di cannabis ed hanno quindi effettuato una perquisizione della sua camera che ha dato esito positivo.

È stata infatti rinvenuta sostanza stupefacente, del tipo marijuana e hashish, sia confezionata che in frammenti, per un peso complessivo di oltre 100 grammi, materiale inerenti il consumo degli stupefacenti, una chiave universale nonché una pistola lancia artifizi perfettamente funzionante; tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli agenti, a seguito di rapidi accertamenti, sono riusciti a rintracciare la giovane che, da circa una settimana, aveva occupato la stanza.

Quest’ultima, dopo le attività di rito, è stata denunciata per l’illecita detenzione di armi e sostanza stupefacente.

