PESCARA: RECUPERATI 180 CHILI DI CAVI DI RAME RUBATI, DENUNCIATO 37ENNE SENEGALESE

PESCARA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara in via Raiale non distante dal dismesso cementificio, hanno fermato nella mattinata di ieri un senza fissa dimora, senegalese, 37enne, che a bordo della propria bicicletta aveva una sacca con all’interno cavi di rame risultati per un peso complessivo di ottanta chilogrammi rubati poco prima proprio all’interno del cementificio.

Nel corso dei successivi controlli, gli stessi militari poco distante, recuperavano un’altra bicicletta con altra sacca nel cui interno vi erano ulteriori 100 chilogrammi di cavi di rame, abbandonati presumibilmente da qualche complice che era riuscito a dileguarsi.