PESCARA: RECUPERATI UTENSILI DA LAVORO SEQUESTRATI A UN UOMO DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

PESCARA – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno fermato e controllato, in via Imele, un uomo già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di diversi utensili da lavoro dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

Gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Sono ora in corso accertamenti per individuare il legittimo proprietario del materiale.

Gli utensili sono custoditi presso gli uffici del N.O.R. della Compagnia di Pescara, in via Lago di Borgiano n.3, e potranno essere visionati ogni mattina e, previe verifiche sul titolo di proprietà, si potrà procedere alla restituzione.