PESCARA: RECUPERATO DALLA POLIZIA STRADALE UN CANE SETTER SMARRITO SULLA CIRCONVALLAZIONE

PESCARA – Era impaurito il piccolo cucciolo di setter Inglese, che ieri, in tarda serata camminava pericolosamente da solo, lungo la corsia di emergenza della circonvallazione di Pescara, poco dopo lo svincolo di Pescara Colli. Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Polizia stradale è stata affiancata da diversi automobilisti che hanno segnalato la presenza di un cucciolo vicino all’intersezione di Pescara Colli, in un posto pericolosissimo per l’incolumità del cucciolo e la sicurezza degli automobilisti in transito.

Iniziava quindi la corsa della pattuglia per evitare il peggio. Giunti sul posto gli operatori di Polizia hanno trovato davanti a loro un bellissimo cucciolo e solo e spaventato e, senza esitazioni, lo hanno caricato in macchina e portato in sicurezza presso il più vicino svincolo di Santa Filomena (Montesilvano). Qui il cucciolo è stato accudito dagli agenti, rifocillato e, successivamente, affidato alle cure del personale veterinario della ASL di Pescara, prontamente giunto sul posto. Il cane era dotato di microchip intestato ad una persona residente nella Provincia di Pescara, che sarà sanzionata per omessa custodia e mal governo di animali.