PESCARA: REVOCATO DIVIETO BALNEAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA LEOPARDI

PESCARA – È stata revocata oggi, dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, l’ordinanza emessa due giorni fa per imporre il divieto di balneazione nel tratto di mare antistante via Leopardi, che comprende gli stabilimenti compresi tra La Capannina e La Vongola, sul lungomare nord della città, nel tratto di costa più vicino al fiume.

La revoca del divieto – si legge in una nota – scaturisce dalle nuove analisi dell’Arpa Abruzzo (distretto provinciale di Pescara) sulla qualità delle acque di balneazione. I valori relativi ai prelievi eseguiti ieri, 11 giugno, sono risultati nella norma, sia per gli Enterococchi intestinali che per gli Escherichia coli.

Il divieto, invece, era scattato il 10 giugno – come prevede la normativa – a seguito delle analisi precedenti che avevano fatto emergere un superamento dei valori di legge per il parametro degli Escherichia coli.

Con il provvedimento di oggi viene ordinata anche la rimozione dei cartelli, collocati a cura dei concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere interessate al divieto, specificando che gli stabilimenti interessati devono abbassare la bandiera rossa di pericolo.