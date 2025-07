PESCARA: RFI RIQUALIFICA AREA PARCO BADEN POWELL, 300MILA EURO PER PERCORSO VITA E GIOCHI

PESCARA – L’area alle spalle del parco Baden Powell di Pescara, dove il 23 giugno 2024 è stato ucciso il 16enne Christopher Luciani, sarà riqualificata da Rfi, che è proprietaria di quegli spazi, situati sotto al rilevato ferroviario.

Oggi, si legge in una nota – il progetto è stato presentato all’interno del parco da Simone Perticarini, responsabile Unità Opere Civili Abruzzo, Marche e Umbria di Rfi, al sindaco Carlo Masci, che ha voluto un intervento in tal senso per aprire l’area alla città, e ad Olga Cipriano, nonna di Christopher, detto Crocs.

“Vogliamo creare un’area viva, un monito rispetto a tutte le situazioni negative che si creano con i nostri ragazzi. Vogliamo lanciare un messaggio di serenità, di concordia, di pace ma anche di attenzione a chi vive un disagio, una difficoltà”, ha detto Masci.

“Come istituzioni ci dobbiamo occupare di aiutare chi ha bisogno, senza trascurare nessuno. E oggi rivolgiamo questo messaggio affiancati da nonna Olga, la cui presenza qui è fondamentale perché è riuscita a trasformare la cosa più drammatica che potesse accaderle, dando aiuto e speranza ai giovani”.

Masci ha ringraziato Rfi “che si è messa subito a disposizione, per riqualificare quest’area e farne uno spazio ludico, inserito nel parco. Siamo già d’accordo affinché si estenda questo discorso anche in altre aree, in modo tale che ci siamo sempre più luoghi da utilizzare e sottrarre al degrado e all’utilizzo sbagliato che se ne potrebbe fare”.

“Il progetto”, ha detto Perticarini, “è nato circa un anno fa, grazie alla collaborazione tra Rfi e Comune: abbiamo condiviso l’idea di riqualificare l’area per garantirne la piena fruibilità. Sarà restituita ai cittadini con un percorso vita, nuove attrezzature ludiche, giochi per bambini, nuova illuminazione e nuove sedute, in modo da creare una sinergia completa tra il parco Baden Powell e l’area di Rfi (da sempre chiusa al pubblico). I lavori dovrebbero cominciare a settembre e entro l’anno contiamo di inaugurare. In questa fase si sta perfezionando la progettazione esecutiva. La spesa, a carico di Rfi, dovrebbe aggirarsi sui 300mila euro”.

Nonna Olga si è commossa, durante questo annuncio, e ha apprezzato l’iniziativa.

“Meno male che Rfi ha deciso di ripulire e riqualificare questo posto maledetto per farne un parco giochi sperando che svegli le coscienze di tutti”. Ha anche parlato della “violenza dilagante tra i giovani, già a 13 – 14 anni”, chiedendo “controlli per contrastarla”.

“Mi fa piacere che ci sarà qualcosa che lo ricorderà per sempre: sarà un regalo per i suoi 18 anni, che avrebbe compiuto il 30 agosto. Sarà il suo regalo da parte delle istituzioni. E sono certa che non sarà mai dimenticato. Lui è qui”.

Da parte della donna è arrivata la richiesta di realizzare, nell’ambito dello stesso progetto, anche un murales in memoria di Christopher, accolta positivamente da Rfi.