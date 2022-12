PESCARA: RIAPRE CON UN MESE DI ANTICIPO IL PARCHEGGIO IN VIA BOLOGNA. I POSTI AUTO SARANNO 66

PESCARA – “Oggi riapriamo alla città un parcheggio di 66 posti auto a pagamento, 15 posti riservati alle motociclette e 2 posti riservati. Abbiamo dimostrato ancora una volta quanto possa essere vincente il coordinamento con i privati riqualificando un’area che negli anni era andata via via in degrado e che ora invece permette la sosta in un punto strategico del tessuto urbano, vicinissimo al lungofiume, al mare, a numerosi edifici pubblici e nel cuore del centro cittadino”.

Con queste parole il sindaco Carlo Masci ha voluto dare il via all’inaugurazione del parcheggio di Via Bologna avvenuta questa mattina alla presenza dell’Area manager Angelo Galli, del gestore del punto vendita “Sì con te”, Luciano Ferrante, dell’arch. Guido Case e geom. Massimiliano Paolucci per la ditta esecutrice Impresa Slim di Montesilvano e di Giovanni Cozzi, responsabile di Pescara Multiservice . L’inaugurazione avviene con una settimana d’anticipo, e riconsegna alla città un parcheggio che il Comune ha riqualificato grazie all’accordo con la Gross Invest, la società marchigiana proprietaria del supermercato che si trova nell’area adiacente. I lavori erano infatti iniziati lo scorso 3 novembre e sono stati interamente finanziati dai privati.

“A Pescara – afferma l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità, Luigi Albore Mascia – per quanto riguarda un’area di sosta, si tratta di una prima volta, con la Gross Invest che ha adottato l’area dopo una lunga interlocuzione restituendola funzionale ad un’area strategicamente importante per la città, a servizio di numerosi e importanti uffici pubblici. In un momento storico complesso per tutti, sia per le istituzioni che per i privati, la collaborazione assume un ruolo fondamentale e consente di portare avanti iniziative che altrimenti avrebbero richiesto più tempo per essere realizzate. E avrebbero pesato sulla collettività”.

I lavori della posa del nuovo manto di asfalto hanno fatto seguito alla scarificazione del precedente, completamente rovinato, e alla ridefinizione delle aiuole interne. È stata realizzata un’entrata in via Paolucci che consentirà di accedere al parcheggio con maggiore facilità, così come sarà più agevole l’uscita.