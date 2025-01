PESCARA: RIAPRE PARTE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA ALESSANDRINI, FINE LAVORI A PRIMAVERA

PESCARA – Riapre e torna fruibile una parte del parcheggio di piazza Alessandrini, interessato ai lavori di riqualificazione promossi dal Comune di Pescara, che si concluderanno a primavera.

L’annuncio arriva dal sindaco Carlo Masci e dal consigliere Massimo Pastore dopo un sopralluogo.

“I lavori stanno andando avanti e in questa fase si sta realizzando il getto dei massetti sull’intera area interessata all’intervento. Tutta la piazza avrà una pavimentazione drenante, esattamente come è già accaduto in piazza Sacro Cuore, riqualificata nei mesi scorsi sempre dal Comune”, spiegano in una nota.

“Restano da realizzare le sedute che arrederanno la piazza, per poi completare tutto l’intervento con il verde. Per quanto riguarda il tratto di via Conte di Ruvo antistante la piazza, si provvederà al rifacimento del manto stradale, che sarà portato al livello della piazza per contenere la velocità di transito dei mezzi. Sono stati già conclusi, invece, i lavori finalizzati a garantire la stabilità dell’edificio dell’ex tribunale , oggi sede del Mediamuseum, con la riqualificazione esterna dello stabile. Sono da avviare le opere interne, con la tinteggiatura e l’adeguamento dei locali dei bagni per i diversamente abili, attesi da sempre”.

” Il Comune non intende fermarsi qui – aggiungono Masci e Pastore, – ma vogliamo continuare la riqualificazione dell’edificio di Piazza Alessandrini e per questo motivo è stata affidata la progettazione della riqualificazione energetica dello stabile (sono disponibili 400 mila euro per questo ulteriore step)”. Il sindaco e il consigliere si soffermano poi sull’aspetto relativo alla riapertura di una parte del parcheggio (28 posti auto disponibili sui 60 esistenti). “Ci rendiamo conto dei disagi causati alla città dal venir meno dei posti auto di piazza Alessandrini e proprio per questo abbiamo puntato a riaprire quanto prima il parcheggio, seppure parzialmente, compatibilmente con le esigenze di cantiere. È una prima risposta alla città e agli automobilisti, che si aggiunge alla nuova disponibilità di posti auto all’interno del parcheggio coperto di via Misticoni dove sono stati appena resi fruibili 135 posti auto a pagamento, al primo piano”.