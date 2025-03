PESCARA: RIAPRE RISTORANTE DI SUSHI IN CENTRO, “NESSUNA CONTAMINAZIONE ALIMENTI”

PESCARA – Riapre dopo due settimane e mezzo il ristorante di sushi all you can eat, in centro a Pescara, chiuso a seguito dei controlli della Asl.

L’allarme era scattato dopo che alcuni clienti avevano manifestato sintomi di intossicazione alimentare, ragione che ha spinto la Asl di Pescara a disporre la sospensione dell’attività avviando una serie di analisi in collaborazione con il Sian, Servizio igiene degli alimenti e nutrizione).

Dalle analisi, fa sapere Il Centro, è stato escluso il rischio della salmonella e la presenza del virus sugli alimenti ma è emerso il Norovirus, patologia intestinale altamente contagiosa.

Il contagio, che ha fatto finire 60 persone tra pronto soccorso e guardia medica, quindi, sarebbe dovuto ad una contaminazione proveniente dall’esterno che si sarebbe diffusa tra dipendenti e clienti.

Nel periodo di chiusura si è provveduto alla sanificazione di tutti gli ambienti.

Il titolare del ristorante, che preferisce restare anonimo, sentito dal Centro esprime “amarezza per la situazione che si è creata, avendo sempre somministrato pesce di prima qualità, nel rispetto di tutte le condizioni igieniche. Rassicuro tutti i clienti e li invito a tornare nuovamente nel ristorante”.