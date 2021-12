PESCARA: RICERCATO GAMBIANO ARRESTATO MENTRE TENTA FURTO IN SUPERMERCATO

PESCARA – Gli addetti di un supermercato di Pescara lo hanno sorpreso, la notte scorsa, mentre cercava di uscire dal negozio oltrepassando una delle casse dopo aver nascosto della merce nelle tasche del giubbino e hanno avvisato il 113.

Gli agenti della squadra volante, arrivati sul posto in pochi istanti, hanno identificato il responsabile del tentativo di furto ed hanno proceduto ad indagarlo per tentato furto.

Durante le procedure di identificazione, trattandosi di un cittadino straniero senza documenti, è emerso che l’indagato di nazionalità gambiana era anche ricercato per la notifica di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lanciano il 21 ottobre scorso, in seguito ad un altro furto.