PESCARA, RIMODULATE LE TARIFFE DEL PARCHEGGIO DI PORTA NUOVA

PESCARA – Cambiano le tariffe nel parcheggio di Pescara Porta Nuova, nell’ambito della riqualificazione complessiva dell’area, che si va sempre più configurando come un hub del trasporto intermodale nella zona semicentrale a sud ovest della città.

Con l’apertura della ciclostazione e l’attivazione del sistema di micromobilità si è completata la rete che unisce il trasporto pubblico locale alla mobilità leggera in tutte le sue forme.

“Per questa ragione – afferma l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia – abbiamo ragionato su una rimodulazione delle tariffe allineandole in linea di massima a quelle già attuate per il parcheggio delle aree di risulta. In questo modo incentiviamo l’utilizzo di questa area di sosta rivolgendoci sia ai lavoratori pendolari che per i loro spostamenti utilizzano il treno per andare fuori Pescara, sia a chi deve necessariamente arrivare in città con l’auto propria e può trovare anche in questo parcheggio una soluzione di scambio”.

Le nuove tariffe, per i 274 stalli al coperto, saranno 0,50 euro per i primi trenta minuti, 1 euro per ogni ora o frazione, 2,50 euro per l’intera giornata. L’abbonamento mensile avrà un costo di trentacinque euro, quello annuale di 350 euro.

Le tariffe attualmente in vigore sono: 0,50 euro per la prima mezz’ora, 1 euro ogni ora, 4 euro la tariffa diurna dalle 8 alle 20 e 3,50 euro la tariffa notturna dalle 20 alle 8. Attualmente sono previsti anche abbonamenti settimanali (16 euro) e mensili (35 euro) per le 24 ore.

“Abbiamo ragionato a lungo con il presidente di Pescara Multiservice, Benedetto Gasbarro, su questa scelta – dice ancora l’assessore Albore Mascia – e siamo certi che migliorerà la redditività del parcheggio, che ha senz’altro bisogno di essere rilanciato proprio in un’ottica strategica che guarda al futuro della mobilità cittadina. C’è uno sviluppo economico e culturale dell’area di Porta Nuova che va assolutamente agevolato, anche in termini di offerta di servizi. Ed è esattamente quello che intendiamo fare con questo provvedimento.