PESCARA: RIQUALIFICAZIONE AREA DI RISULTA, FIRMATO CONTRATTO AFFIDAMENTO APPALTO PRIMO LOTTO

PESCARA – È stato firmato questa mattina, in Comune, a Pescara, il contratto per l’affidamento dell’appalto integrato relativo all’intervento denominato “Parco centrale – riqualificazione dell’area di risulta dell’ex stazione ferroviaria”, lotto 1, che riguarda la progettazione e realizzazione di un parcheggio multipiano da 800 posti, nella zona sud dell’area, e la progettazione dell’attiguo Parco Centrale che sarà, poi, realizzato dalla Fondazione Pescarabruzzo.

La firma è avvenuta, davanti al sindaco Carlo Masci e al vicesegretario comunale Maria Gabriella Pollio, da parte del dirigente comunale Giuliano Rossi, e di Giuseppe Costantino, presidente del Consorzio Stabile “Agoraa Sc arl” di San Gregorio di Catania (Ct), che il 21 novembre scorso si è aggiudicato l’appalto per un importo di 8.552.533,080 euro.

La firma di oggi segue gli incontri tecnici con i progettisti, già avvenuti nelle scorse settimane, dopo l’aggiudicazione.

Entro 120 giorni è attesa la progettazione esecutiva, come avevano già anticipato il sindaco Carlo Masci e il presidente della Fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattoscio illustrando i dettagli dell’operazione che cambierà il volto dell’area di risulta, dove è in corso la bonifica.

Il termine per l’ultimazione dei lavori relativi a questo lotto è pari a 450 giorni.

Si dice entusiasta il sindaco Masci, che ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata al progetto con Costantino e Rossi, e ha mostrato al rappresentante del Consorzio Agoraa il centro della città fino al lungomare, vale a dire la porzione di Pescara più vicina all’area che si andrà a trasformare radicalmente.

“Per noi l’area di risulta è la più strategica della città e questo intervento è atteso dal 1987, quando passò l’ultimo treno nella ex stazione ferroviaria del centro – spiega in una nota il primo cittadino – Ci aspettiamo un intervento di grandissima qualità, di una rilevanza architettonica elevata, sostenibile e con grande cura del verde e dell’aspetto paesaggistico. Un intervento che faccia brillare sempre di più Pescara, una città con 120mila abitanti frequentata ogni giorno da 300mila persone, alle quali garantiamo servizi. Una città che si sta trasformando, con lavori per 120 milioni di euro solo nell’ultimo anno, e con i primi interventi nell’area di risulta questo processo continua ulteriormente nel segno dell’innovazione dando vita a uno spazio verde, un luogo di incontro e di relax”.

Masci ha informato subito il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio (i fondi per questo intervento sono Fsc), sottolineando “il pieno rispetto dei termini previsti, a livello temporale, da parte del Comune” e ha comunicato la notizia anche al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e a Mattoscio.

“Pescara è una bella città – aggiunge Costantino – e sono orgoglioso di poter contribuire, con questo progetto, ad aumentarne la bellezza. Non mi aspettavo di vedere una città così ordinata, pulita e piena di vita. Pescara merita molto, da parte nostra ce la metteremo tutta per effettuare un intervento in linea con le aspettative dei pescaresi e con l’elevata qualità della città”.