PESCARA, RISSA PER MOTIVI SENTIMENTALI: DENUNCIATI 8 GIOVANI

PESCARA – Ci sarebbero questioni sentimentali dietro la rissa scoppiata tra 8 giovani pescaresi, uno dei quali minorenne, lo scorso 16 marzo nei pressi di una nota attività commerciale a viale Bovio, all’angolo con via Saffi.

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo li hanno denunciati in stato di libertà, per i reati di lesioni personali e rissa. I carabinieri, dopo aver acquisito ed esaminato le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati, nonché raccolto testimonianze, hanno identificato i giovani quali responsabili della rissa.

Nel dettaglio, i giovani, a seguito di acredini maturate tra alcuni di loro per futili motivi legati a vicende sentimentali, dopo essersi dati appuntamento telefonicamente, si sono aggrediti reciprocamente con calci e pugni, schierandosi in due gruppi contrapposti. A seguito di ciò, due di loro hanno riportato lievi lesioni, che sono state refertate sul posto dai sanitari del 118, rifiutando entrambi il trasporto in ospedale.