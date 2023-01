PESCARA: RITROVATO IN BUONE CONDIZIONI L’IMPRENDITORE DI TILLIO SCOMPARSO DA GIORNI. ERA AD ASCOLI

PESCARA – Ritrovato ad Ascoli Piceno il piccolo imprenditore scomparso da Pescara. Lo rende noto la prefettura che ringrazia le forze dell’ordine.

Subito dopo la sua scomparsa e la denuncia presentata dai suoi familiari erano partite le ricerche in tutta Italia. Il 45enne Mirko Di Tillio come ogni mattina, lunedì scorso 2 gennaio, era uscito di casa per andare a lavorare con il furgone delle consegne e da allora non se ne era più saputo nulla.

L’uomo è titolare di una ditta che si occupa del trasporto di merci e diverse sono le consegne saltate non sono in regione. L’allarme è stato lanciato dalla famiglia erano in tutta la penisola. Avrà ora modo e tempo per far capire cosa sia successo.