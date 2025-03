PESCARA-ROMA: DE RENZIS (FDI), “DA TAR CONFERME DI REGOLARITA’, CSX SMENTITO DA FATTI E GIUSTIZIA”

L’AQUILA – “Il Tribunale Amministrativo Regionale certifica, in modo chiaro, la regolarità e la trasparenza del progetto per la modernizzazione della ferrovia Roma-Pescara”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca De Renzis.

“Le procedure adottate sono state validate, così come il processo decisionale – aggiunge -, frutto di un ampio confronto pubblico e di valutazioni tecniche approfondite. Le critiche mosse da alcune forze politiche di minoranza sono state nuovamente smentite, rivelandosi prive di fondamento e cariche invece di sola propaganda. Gli amministratori locali e i cittadini coinvolti nelle attività di esproprio e indennizzo hanno espresso gradimento per l’attenzione ricevuta e per le misure adottate a tutela dei loro diritti”.

“L’imminente avvio dei lavori segnerà una svolta importante per il territorio, con la speranza che si ponga fine alle polemiche sterili che hanno finora ostacolato il progetto”, conclude.