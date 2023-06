PESCARA-ROMA, PARLAMENTARI ABRUZZESI FDI: “AZZERATE POLEMICHE DI UN CENTROSINISTRA FRUSTRATO”

ROMA – “L’avvio delle gare per gli interventi relativi al raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma cristallizzano un dato inequivocabile. Che il governo Meloni e la giunta Marsilio lavorano concretamente e speditamente per sostenere il rilancio vero dell’Abruzzo in termini infrastrutturali”.

È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris e Guerino Testa.

“Stiamo rispettando gli impegni presi con gli elettori e lo stiamo facendo con determinazione, a dispetto delle continue polemiche, grottesche e fuori luogo, delle opposizioni che non avendo altri strumenti tentano di offuscare quanto stiamo facendo per la nostra regione. Evidentemente, mossi dalla frustrazione per i pessimi risultati collezionati quando governavano senza idee e senza programmazione”, chiosano.