PESCARA-ROMA, TESTA (FDI): “PROCEDERE SPEDITAMENTE SENZA INTOPPI LOCALISTICI”

AVEZZANO – “Il potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma è una partita che va oltre la piccola o grande municipalità. Deve vedere tutti uniti, istituzioni e cittadini, nonostante qualche inevitabile ‘dazio’ da pagare. L’importanza dell’opera sovrasta divisioni, polemiche ed incertezze, ed è tale da imporci celerità”.

È quanto ha dichiarato il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, questa mattina, durante il Consiglio comunale, ad Avezzano.

“Negli anni passati qualche errore di valutazione si è commesso – ha ricordato – quando si ipotizzò che l’intervento potesse essere realizzato con un solo miliardo e mezzo di euro mentre la cifra complessiva sfiora i sette miliardi”.

“E l’attuale governo regionale ha il merito di aver posto centralità alla velocizzazione della strategica tratta ferroviaria – ha evidenziato il parlamentare di FdI – riunendo sin da subito intorno al Tavolo dei lavori tutti gli attori interessati, e con una mission ben precisa: eliminare il deficit infrastrutturale dell’Abruzzo, non più tollerabile per un territorio che oggi ha tutte le condizioni per allinearsi agli standard di regione evoluta. Occorre procedere speditamente, senza intoppi localistici”, ha concluso Testa.