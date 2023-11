PESCARA-ROMA, TORTO (M5S): “FEBBO DOPPIA FACCIA SU CHIETI, COME QUESTO CENTRODESTRA”

CHIETI – “Il consigliere Febbo oggi mostra il suo vero volto, o meglio, la sua doppia faccia: quando si confronta con i comitati dei cittadini, infatti, si mostra sempre molto disponibile a sposare le cause dei cittadini di Chieti. Quando poi però si tratta di ascoltare le istanze di quei cittadini, portate avanti dal Comune, preferisce attaccare e inveire contro il Comune stesso. Qual è il vero Febbo?”.

Così Daniela Torto, deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle sulla velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara. Il Tar del Lazio si è pronunciato rigettando un ricorso e si è espresso così a favore del giudizio positivo del ministero dell’Ambiente sulla compatibilità ambientale del progetto. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo si è espresso sulla questione come “ennesima sonora bocciatura per il Comune di Chieti arrivata dal Tar. Dopo mesi di strumentale ‘opposizione’ al raddoppio ferroviario Pescara-Roma dopo non aver espresso alcun parere nella sede competente della Conferenza di servizi (il che equivalente al silenzio assenso), questa amministrazione comunale – spiega Febbo – si è arroccata su un contenzioso inutile e perdente in partenza, come avevo ampiamente anticipato”.

“In realtà, purtroppo – commenta Torto – ormai sappiamo bene che questo è il modus operandi di questo centrodestra. Febbo si vanta di una bocciatura che è ormai una prassi: le infrastrutture che loro ritengono utili sono intoccabili. Questa utilità giustifica qualsiasi cosa, bypassando tutte le valutazioni di impatto ambientale, le criticità legate ai territori, le richieste dei cittadini e dei sindaci”.

“Questo è quello che fa il governo di centrodestra, sia a livello regionale che nazionale e il consigliere Febbo ne è un perfetto esempio. Prendiamo atto che il deputato Testa, che peraltro è di Pescara e non conosce affatto il nostro territorio, e il consigliere Febbo, sono contro la città di Chieti e contro i suoi abitanti”, conclude Torto.