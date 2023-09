PESCARA: RONDE NEL QUARTIERE FONTANELLE CONTRO GLI INCENDI, PETTINARI, “IN CAMPO GENTE CORAGGIOSA”

PESCARA – “Ieri sera ci siamo ritrovati in 30 in Via Caduti per Servizio davanti al civico 39 e abbiamo messo in atto le cosiddette ronde della legalità a seguito degli ultimi eventi incendiari che hanno fatto ripiombare nel terrore i cittadini del quartiere con 8 incendi in soli 14 giorni !!! . 30 cittadini che nonostante la paura hanno trovato il coraggio di scendere in strada assieme al sottoscritto rappresenta un segnale importante che le istituzioni non possono ignorare” .

Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari,

“Replicheremo il servizio questa sera con partenza sempre alle 21,30 davanti la sede dell’associazione Insieme per Fontanelle. Ieri sera abbiamo attuato punti mobili di osservazione del quartiere. I ragazzi più giovani sono rimasti anche nella notte. Questa manifestazione serve principalmente per ribadire con forza la nostra richiesta alle istituzioni che consiste in una unità fissa delle forze dell’ordine che possa garantire un servizio h24 anche con l’ausilio dell’operazione strade sicure e il potenziamento del sistema di video sorveglianza” .