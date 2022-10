PESCARA, ROTTURA CONDOTTA IDRICA: DOMANI SCUOLE CHIUSE, L’ELENCO

PESCARA – A causa della rottura di una condotta idrica in via Tavo, questa mattina, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha firmato un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in diverse scuole.

È quanto si legge in una nota inviata dal Comune di Pescara.

Di seguito l’elenco delle scuole.

Istituto Comprensivo 1: tutte le sedi;

Istituto Comprensivo 7:

Scuola infanzia Colle Pineta c/o “Albero Azzurro”, sita in Via Rubicone 11;

Scuola infanzia Rione San Donato, sita in Via Rubicone 7;

Scuola primaria “R. Laporta”, sita in via Rubicone 7 ;

Scuola media “L. Antonelli” c/o Scuola Media “U. Foscolo”, sita in Via Einaudi 1;

Scuola media “L. Antonelli” c/o Scuola primaria “R. Laporta” sita in Via Rubicone 7)

Istituto tecnico industriale “Alessandro Volta”

Istituto tecnico “Manthonè” (via Tiburtina)

Liceo “Guglielmo Marconi” (Palazzo Fucsas)

Liceo “Misticoni Bellisario” (che incide su via Einaudi)

“La sospensione delle attività didattiche – precisa il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli – riguarderà la sola giornata di giovedì 20 ottobre”.