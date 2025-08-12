PESCARA: RUBA LA BICICLETTA AD UNA ANZIANA, BLOCCATO 54ENNE

PESCARA – Le urla di una donna anziana che chiedeva aiuto, le avevano appena rubato la bicicletta.

Il fatto è avvenuto a Pescara in pieno centro, questa mattina, intorno a mezzogiorno, mentre la gente affollava i negozi per i saldi.

I Carabinieri di via Botticelli, impegnati di servizio nel centro cittadino, transitando in via L’Aquila hanno sentito la donna chiedere aiuto in quanto le era stata appena rubata la propria bicicletta da un uomo, mentre era ferma all’interno di una attività commerciale.

I militari, che erano proprio vicino al luogo del furto, hanno notato l’uomo descritto dall’anziana donna che in sella alla bicicletta provava velocemente ad allontanarsi, ma immediatamente bloccato e dopo le previste formalità dichiarato in stato di arresto.

L’uomo, italiano, 54enne residente a Pescara già noto per analoghi episodi e per altri reati contro il patrimonio, è stato ristretto nelle camere di sicurezza del Comando Carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida.

Alla donna è stata immediatamente restituita la bicicletta.