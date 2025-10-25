PESCARA: RUBA PRODOTTI COSMETICI IN UN NEGOZIO, DENUNCIATA 22ENNE

PESCARA – La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato in stato di libertà una 22enne, ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.

L’intervento degli agenti delle volanti è scaturito a seguito della segnalazione effettuata dal personale di un esercizio commerciale del capoluogo, il quale aveva notato atteggiamenti sospetti da parte della cliente.

La donna, dopo essersi aggirata con fare sospetto tra gli scaffali del reparto cosmetici, è stata vista prelevare alcuni articoli e nasconderli sulla propria persona, nel chiaro intento di eludere i controlli alle casse.

Una volta scoperta, il personale addetto alle vendite ha immediatamente richiesto l’intervento di una pattuglia al numero unico di emergenza 112.

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, hanno identificato la donna, accertando la presenza della refurtiva, dal valore di oltre 500 euro, che è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita.

La successiva ricostruzione dei fatti ha permesso di delineare con chiarezza la dinamica dell’episodio.

La donna, al termine degli accertamenti di rito, è stata pertanto denunciata in stato di libertà e dovrà rispondere del reato di furto aggravato innanzi all’Autorità Giudiziaria.