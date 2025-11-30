PESCARA: RUBA UNA EBIKE, LOCALIZZATA CON IL GPS A RANCITELLI, DENUNCIATO 49ENNE

PESCARA – Nell’ambito dell’implementazione del contrasto ai reati predatori disposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene, gli agenti della Polizia di Stato sono impegnati nel servizio di prevenzione e controllo del territorio.

I Poliziotti sono entrati in azione dopo avere ricevuto la segnalazione di un giovane che indicava di aver localizzato, mediante Gps, la sua bici elettrica, rubata poco prima. L’e-bike rubata si trovava all’interno di una abitazione sita nel quartiere Rancitelli.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno dato corso al controllo dello stabile, risultato nella disponibilità di un 49enne. Oltre alla bicicletta elettrica rubata, subito restituita al proprietario, sono state trovate altre bici, ma anche monopattini e attrezzi da cantiere. Tutto il materiale, di dubbia provenienza è stato sequestrato per accertamenti. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Nella stessa giornata gli agenti hanno rintracciato, nel quartiere Zanni, un 50enne destinatario di un provvedimento di esecuzione di carcerazione emesso nei giorni scorsi dal Tribunale di Pescara. L’uomo, condotto nella locale Casa Circondariale, deve scontare la pena di oltre tre anni a seguito di varie condanne.