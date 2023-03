PESCARA: RUBA VESTITI IN UN NEGOZIO DEL CENTRO, ARRESTATO 42ENNE

PESCARA – Ha iniziato a provare vari vestiti e ritenendo di passare inosservato, ha nascosto alcuni capi d’abbigliamento nello zaino, prima di allontanarsi dal negozio. Notato dal personale dell’esercizio, è stato prontamente allertato il 113.

Intercettato ed arrestato in flagranza di reato un 42enne polacco perché responsabile del reato di furto aggravato in un negozio di abbigliamento in centro a Pescara.

L’uomo è stato immediatamente rintracciato e trovato in possesso della merce asportata a cui aveva rimosso il sistema di antitaccheggio. È stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.