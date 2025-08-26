PESCARA: RUBA ZAINO DA SOTTO UN OMBRELLONE, IDENTIFICATO E PRESO 28ENNE

La Polizia di Stato intercetta un giovane che fuggiva con una borsa appena rubata sulla spiaggia.

PESCARA – Il potenziamento del controllo del territorio, predisposto dalla Questura per la stagione estiva, ha portato ad ulteriori risultati. Nel pomeriggio di ieri, infatti, c’è stata l’immediata risoluzione di un furto avvenuto in uno stabilimento della riviera nord di Pescara, dove un giovane, approfittando di un attimo di distrazione dei proprietari, aveva trafugato da sotto l’ombrellone uno zainetto.

Una chiamata al numero di emergenza ha fatto convogliare le pattuglie della Squadra Volante sul litorale e grazie alla descrizione particolareggiate del giovane, gli agenti lo hanno intercettato a circa 30 metri dal luogo del furto, mentre si dirigeva rapidamente verso il centro città occultando quanto sottratto all’interno del suo zainetto. Bloccato è stato identificato e successivamente condotto presso gli Uffici della Questura, dove il 28enne è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici che confermavano le esatte generalità.

Dopo le formalità di rito, il giovane veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato. La borsa recuperata veniva infine restituita al legittimo proprietario.