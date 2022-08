PESCARA: RUBA ZAINO E PRELEVA SOLDI CON BANCOMAT, IN ARRESTO 55ENNE DI BARLETTA

PESCARA – La Squadra Volante di Pescara, coordinata dal vice questore aggiunto Pierpaolo Varrasso , hanno arrestato un 55enne di Barletta per furto aggravato su autovettura.

Ieri sera, dopo la segnalazione sul “113” di un uomo che nei pressi del Ponte del Mare aveva infranto il vetro di un’auto in sosta per poi fuggire con uno zaino, le Volanti, allertate dalla Centrale Operativa, sono arrivate immediatamente in zona e dopo rapidissimi accertamenti sono riuscite a individuare il soggetto, che nel frattempo aveva anche prelevato del denaro con la carta di credito custodita nello zaino rubato, mentre cercava di raggiungere la stazione ferroviaria per allontanarsi.

L’uomo, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di parte della refurtiva. Quanto rinvenuto è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 55enne è stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.