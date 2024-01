PESCARA: RUBANO ALCOLICI DA UNA GASTRONOMIA, COLTI IN FLAGRANTE E ARRESTATI

PESCARA – Nel corso della settimana, sono state eseguite, da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Pescara, mirate attività di polizia giudiziaria volte al contrasto dei furti. I servizi, svolti nel territorio di competenza, hanno consentito ai militari del N.O.R. della locale Compagnia, nella nottata di trarre in arresto, per il reato di furto aggravato in concorso, due persone di 23 e 33 originari del territorio.

Nella circostanza i militari, impegnati in specifico servizio perlustrativo, hanno notato un soggetto aggirarsi con fare sospetto all’altezza di un esercizio commerciale di via Sacco, si muoveva con circospezione e si guardava con diffidenza intorno.

Sottoposto ad un controllo in quel frangente, lo stesso, si è scoperto che il malfattore aveva nascosto all’interno del bidone bottiglie, ancora chiuse, di bevande varie, anche alcoliche.

A questo punto da ulteriori controlli è stato riscontrato che una vicina gastronomia presentava l’effrazione della porta di ingresso. Il controllo all’interno dell’esercizio ha permesso di scoprire il complice che stava cercando di nascondersi poiché aveva notato la presenza dei militari. Sulla base delle risultanze investigative acquisite, i due sono stati tratti in arresto e corso mattinata presentati avanti A.G. per rito direttissimo.