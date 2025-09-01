PESCARA: SAGGIO SU LOVECRAFT, MARTEDI’ DIALOGO TRA PRESIDENTE SOSPIRI E SALVATORE SANTANGELO

PESCARA – Martedì 2 settembre alle ore 19:00 presso l’Aurum (Pescara), nell’ambito della VII edizione del Festival Dannunziano, si terrà una conversazione tra Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, e Salvatore Santangelo, giornalista e saggista. Il dialogo verterà sul volume “Yog-Sothothery” (Castelvecchi), che raccoglie sette saggi dedicati a Howard Phillips Lovecraft, in occasione del 125° anniversario dalla sua nascita.

Il volume offre letture attuali e originali delle opere di Lovecraft, esplorando temi come il terrore cosmico e l’ansia esistenziale che continuano a risuonare nella società contemporanea. Lovecraft, maestro del genere Weird invita a riflettere sulla condizione umana e sulle paure ancestrali in un mondo in costante, entropico cambiamento, rivelando l’inquietante ombra di una realtà sociale in trasformazione.

Il contributo di autori come Angelo Clementi, Virginia Como, Adriano Monti Buzzetti, Pietro Guarriello e Miska Ruggeri arricchisce ulteriormente questa analisi, rendendo “Yog-Sothothery” un’opera innovativa per comprendere l’eredità e l’impatto del grande scrittore americano.