PESCARA: SCARDINA DISTRIBUTORE PRESERVATIVI DI UNA FARMACIA, DENUNCIATO 50ENNE

PESCARA – Armato di palanchino e martello, scardina dal muro il distributore automatico di una farmacia per impossessarsi dei preservativi e dei soldi presenti all’interno del dispositivo, ma poco dopo viene rintracciato dalla polizia e denunciato.

Protagonista della vicenda, avvenuta questa mattina in viale Marconi a Pescara, è un uomo di 50 anni, ora accusato dei reati di furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso.

L’uomo è entrato in azione all’alba, quando l’attività commerciale era ancora chiusa ed è riuscito a scardinare il distributore automatico. I residenti della zona, svegliati dai forti rumori, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della squadra Volante della Questura, che hanno avviato gli accertamenti.

Dopo un primo sopralluogo, il 50enne è stato trovato poco distante e subito denunciato. La refurtiva è stata già restituita ai proprietari.