PESCARA: SCATTANO GLI AIUTI ECONOMICI PER NATALE, BUONI SPESA PER FAMIGLIE E IMPRESE ALIMENTARI

PESCARA – Parte domani 12 dicembre dalle ore 9 e fino alle 23:59 di mercoledì 16 dicembre, la fase delle domande che famiglie e cittadini potranno inoltrare on-line per accedere ai cosiddetti “Buoni Spesa”.

In una nota il comune di Pescara fa sapere che la procedura on line sarà possibile h24 e gli aventi diritto potranno inoltrare l’istanza collegandosi al sito istituzionale del Comune (www.comune.pescara.it) dai propri dispositivi smartphone, tablet e p, seguendo una procedura semplificata. Cliccando sul banner “Guida rapida agli aiuti alimentari” e riempimento del form, si potrà procedere alla presentazione della richiesta.

In primo luogo bisognerà inserire il proprio codice fiscale, quindi completare l’iter allegando il proprio documento d’identità.

Per aiutare i cittadini è stato anche allestito, da domani al 16 dicembre, un Servizio telefonico per chiarimenti sulla compilazione delle domande che, nelle fasce orarie 9-13/15-18, risponderà all’utenza ma al solo scopo di fornire chiarimenti sulla compilazione delle domande; non saranno quindi gli operatori a elaborare le istanze ma forniranno indicazioni per aiutare le persone a farlo dai propri telefoni o computer. In nessun caso verrà utilizzato materiale cartaceo.

Il call-center risponderà al numero unico 085-4283200.

