PESCARA: SCATTATA ALL’ALBA OPERAZIONE ANTIMAFIA, SEQUESTRI IN CORSO DI IMMOBILI, TERRENI E AUTO

PESCARA – Dall’alba gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Pescara e i militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di L’Aquila – Sezione Misure di Prevenzione, con cui è stato disposto in via d’urgenza il sequestro preventivo, in base alla normativa antimafia, di beni immobili, beni mobili, quote societarie e patrimoni aziendali facenti capo a sei soggetti tutti riconducibili al medesimo nucleo familiare.

Il decreto di sequestro preventivo, in particolare, riguarda immobili, terreni, autovetture e quote societarie per quasi un milione di euro.

Ulteriori approfondimenti saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle ore 12:00 odierne presso la sede della Questura di Pescara.