PESCARA, SCIPPO VIOLENTO AD ANZIANA: ARRESTATA 52ENNE CAMPANA, DENUNCIATO COMPLICE

PESCARA – Ha seguito un’anziana fin dentro il portone di casa afferrando con una mossa fulminea la collana e strappandola dal collo con violenza, per poi darsi alla fuga.

Il grave episodio è avvenuto giovedì scorso a Pescara, in pieno centro: le indagini, condotte in tempi rapidissimi, hanno consentito di raccogliere gravi e plurimi elementi indiziari a carico della 52enne di origini campane e residente a Montesilvano, sottoposta a fermo di indiziato di delitto per il furto con strappo e ristretta in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’attività investigativa ha permesso di accertare che il furto era stato commesso con la complicità di un cittadino italiano di 39 anni, identificato e denunciato.

A lanciare l’allarme erano state alcune persone in strada, udite le urla dell’anziana, che avevano provato ad inseguire l’autrice del fatto segnalando contestualmente i fatti al 113.

Sul posto sono immediatamente arrivate le Volanti che acquisite le prime informazioni, hanno avviato la ricerca della fuggitiva. L’attività è stata coordinata e condotta in sinergia con il personale dell’Arma. Vista la gravità del reato e le modalità con cui è stato perpetrato, le pattuglie sul territorio hanno fornito il massimo contributo alle investigazioni dirette a risalire all’autrice dello scippo.