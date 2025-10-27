PESCARA: E’ MORTO GIORGIO CERASOLI, OPERAIO E STORICO MILITANTE DEL PCI PESCARESE

PESCARA – Se ne è andato Giorgio Cerasoli, lavoratore della Fater per una vita intera e storico militante e dirigente del Pci e della Cgil. Per molti anni è stato il segretario della sezione Menconi del Pci di Pescara nella zona popolare di Villa del Fuoco-Rancitelli allora una roccaforte comunista con percentuali elettorali sopra il 40% in ogni elezione.

Questo il ricordo di Gianni Melilla ex parlamentare.

“Ci conoscemmo a metà degli anni 70 nella stanza fumosa ,in Corso Vittorio Emanuele 36, a Pescara dove aveva sede Il Manifesto. Tu venivi ad incontrare noi studenti con altri operai comunisti della Fater, dove hai lavorato per una vita intera. Da allora e per oltre mezzo secolo abbiamo vissuto una solida amicizia personale, politica e sindacale. Per noi studenti in quei meravigliosi anni 70 rappresentavi l’incontro con la giovane classe operaia comunista in carne ed ossa. Siamo stati nel PCI e nelle sue varie derivazioni dopo l’89, per non disperdere il grande patrimonio politico e sentimentale del Movimento Operaio pescarese ed italiano. E anche nella CGIL siamo stati sempre insieme. Ultimamente ci vedevamo spesso ai Colli per la spesa e alle tante iniziative dello SPI CGIL . Sempre informato e mai banale nei tuoi commenti sulla situazione politica, ci mancherai. Sono vicino al dolore della sua famiglia e della comunità politica e sindacale di sinistra di Pescara”.