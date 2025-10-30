PESCARA: SCONTRO AUTO-SCOOTER, GRAVE 15ENNE

PESCARA – Sono gravi le condizioni di una ragazzina di 15 anni rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di oggi a Pescara in un incidente stradale avvenuto in via delle Formaci dove, per cause in corso di accertamento, c’è stato uno scontro tra un’auto e uno scooter.
A riportare gravi conseguenze la minore che, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale civile.
Al momento dei soccorsi la 15enne era a terra incosciente. La prima diagnosi parla di trauma cranico commotivo con emorragia.
Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto.
