PESCARA, SCONTRO D’AUTO IN VIA PRATI: AUTOMOBILISTA FERITO

PESCARA – Scontro d’auto, ieri in via Prati, a Pescara. Delle tre persone che si trovavano sui due veicoli solo una, un uomo, è rimasta ferita, e si tratta del passeggero della Hyundai, che è anche la macchina danneggiata maggiormente.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, lo ha soccorso il personale della Croce Rossa che lo trasportato in ospedale, nell’immediatezza dei fatti, per un trauma facciale. Una volta al pronto soccorso è stato sottoposto ad accertamenti ma le sue condizioni non sembravano gravi.

Intervenuti anche una pattuglia della sezione Infortunistica della polizia municipale, impegnata nei rilievi e negli accertamenti per definire l’accaduto e le responsabilità e i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i veicoli

