PESCARA: SCONTRO TRA AUTO IN VIALE LUISA D’ANNUNZIO, DUE FERITI LIEVI

PESCARA – La polizia locale di Pescara sta ricostruendo la dinamica di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, attorno alle 8, in viale Luisa D’Annunzio.

Lo scontro è avvenuto tra una Suzuki Ignis e una Fiat 500 che, dopo l’urto frontale e laterale, si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti poco dopo gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale che hanno avviato gli accertamenti e stanno definendo l’accaduto, anche attraverso le testimonianze.

I due uomini alla guida dei due mezzi sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza al pronto soccorso, per accertamenti. Non c’erano altri passeggeri a bordo.