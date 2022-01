PESCARA, SECONDO HUB VACCINALE SARA’ ALLESTITO PRESSO IL POLO DIREZIONALE DE CECCO

PESCARA – Una notizia che rappresenta un segnale di speranza in un momento molto delicato sul fronte della diffusione del contagio da Covid 19, con l’Abruzzo collocato da lunedì in “zona gialla”.

Nel pomeriggio gli assessori Eugenio Seccia e Alfredo Cremonese, con la supervisione del sindaco Carlo Masci, hanno infatti raggiunto un accordo con l’imprenditore Giuseppe Aristide De Cecco, la moglie di questi Silvia Iezzi e la figlia Beatrice De Cecco per l’utilizzo del piano terra dell’ex polo direzionale che fu sede della Fater (noto in città e non solo perché disegnato dal famoso architetto Massimiliano Fuksas) per destinarvi il secondo hub vaccinale della città di Pescara, che funzionerà in sinergia con quello già operativo presso la stazione di Pescara Portanuova.

Un’intesa con i proprietari raggiunta in poche ore dopo che già ieri vi era stato un primo sopralluogo alla presenza del sindaco, dei pubblici amministratori comunali e dei responsabili del competente dipartimento della Asl.

I locali al piano terra, che hanno un’ampiezza di circa mille metri quadrati, si prestano alle finalità di collocarvi diverse linee di somministrazione, tanto che i tecnici dell’Azienda sanitaria hanno parlato di una potenzialità non inferiore alle 500 dosi erogate al giorno; di non minore importanza la presenza di spazi esterni sufficienti per la sosta delle auto, essendo il sito compreso tra via Alessandro Volta e Strada Comunale Piana e a due passi dal costruendo nuovo tratto della Strada-Pendolo.

La famiglia De Cecco, e la signora Silvia in particolare, hanno dichiarato di aver dato la propria disponibilità a fronte del grande impegno con cui l’amministrazione ha perseguito l’individuazione di una sede, ma anche di aver voluto dare un contributo e un segno di vicinanza alla città e ai pescaresi in una vicenda certamente non facile. Da parte loro il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali presenti hanno ringraziato la proprietà dell’immobile.

Da lunedì saranno dunque avviate tutte le procedure per giungere nel più breve tempo possibile all’apertura di questo importante hub comunale cittadino, che certamente permetterà di rendere più efficiente la risposta a tutta quell’utenza che è alle prese con il completamento della profilassi anti-Covid.