PESCARA: SECONDO INCONTRO NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO SULL’EDUCAZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE

PESCARA – Nella mattina del 21 febbraio, l’Aula Magna dell’IPSIAS “Di Marzio-Michetti” di Pescara ha ospitato il secondo incontro del progetto inerente al “Protocollo d’Intesa di Educazione Digitale per un uso consapevole della tecnologia. Iniziative formative ed informative rivolte agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Pescara”.

All’evento hanno preso parte il Prefetto Ferdani, il Sindaco del Comune di Pescara Avv. Carlo Masci, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Prof. Nardocci insieme alla Dott.ssa Gabriella Liberatore, il Pro- Rettore dell’Università “G. D’Annunzio” Prof. Tonio Di Battista, nonché il Commissario Capo tecnico-psicologo della Polizia di Stato dott. Andrea Pelliccione, il Prof. Antonio Teti nella veste di Responsabile del settore Sistemi informativi ed innovazione tecnologica dell’Università “G. D’Annunzio” oltre che illustre esperto di cybersicurezza, il dott. Giammaria De Paulis in qualità di divulgatore scientifico nel campo della comunicazione digitale.

Nella circostanza è intervenuto anche Don Antonio Coluccia, Sacerdote da sempre al fianco dei giovani, che ha offerto il proprio prezioso contributo nella disamina degli argomenti in oggetto.

Lo spirito coinvolgente ed aperto che ha caratterizzato l’ iniziativa fin dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, avvenuta lo scorso 11 luglio presso il Palazzo del Governo, si è confermato non solo nel corso della manifestazione inaugurale del 24 gennaio 2025 ma pure nell’appuntamento di ieri, che ha visto sviluppare un proficuo dialogo tra i relatori e le delegazioni di 215 alunni provenienti dall’Istituto Comprensivo Pescara 2 , dall’ Istituto Comprensivo Pescara 3, dall’ Istituto Comprensivo Pescara 4, dall’Istituto Comprensivo Pescara 5, dall’Istituto Comprensivo Pescara 6, dall’Istituto Comprensivo Pescara 7, dall’Istituto Comprensivo Pescara 8 , dall’Istituto Comprensivo Pescara 9, dall’ Istituto Comprensivo Pescara 10, dall’Istituto Comprensivo Silone- Montesilvano, dall’ Istituto Comprensivo di Spoltore. Nell’occasione è stato acceso un focus su aspetti in materia giuridica, sociologica, digitale e comunicativa, al fine di introdurre i ragazzi alla seconda fase dei lavori, che sarà curata da qualificati psicologi dell’Università G. D’Annunzio ai quali sarà affidato il compito di recarsi nelle scuole per accompagnare i ragazzi in un innovativo percorso di condivisione dei contenuti acquisiti nell’ambito dei vari moduli di approfondimento all’uopo programmati.

L’obiettivo è, dunque, accrescere nei “cittadini del domani” una adeguata capacità di discernimento tra le pericolose insidie del web, incrementando le abilità necessarie per una sicura navigazione in internet. In quest’ottica, l’approccio operativo adottato mira a rendere gli studenti protagonisti assoluti di tale esperienza didattica e non già uditori passivi di classiche lezioni monotematiche.

Alta rimane l’attenzione della Prefettura di Pescara in favore di adolescenti e pre-adolescenti, nel senso di intercettare e neutralizzare ogni eventuale fonte di disagio da ricondurre all’irreversibile processo di transizione tecnologica in atto, così da coltivare le potenzialità offerte dalla rete senza trascurare i rischi insiti nell’incerto confine tra vita reale e mondo virtuale.