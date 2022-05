PESCARA, SEMINA IL PANICO SU BUS E FERISCE 3 AGENTI: ARRESTATO GIOVANE EXTRACOMUNITARIO

PESCARA – Un’aggressione al culmine di una serata di ordinaria follia al termine della quale tre poliziotti sono rimasti feriti.

Erano le 21.30 circa del 5 maggio scorso quando, nei pressi del terminal bus di Pescara, un autista del trasporto pubblico urbano ha richiesto l’intervento della polizia per una segnalazione di persona molesta, un cittadino extracomunitario di circa 25 anni irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Per contenere la furia dell’uomo, che poco prima aveva minacciato l’autista dell’autobus e altri viaggiatori, è stato necessario l’intervento di ben due equipaggi che hanno faticato non poco a bloccarlo e uno dei tre colleghi aggrediti ha riportato la frattura del metacarpo dell’arto superiore sinistro con prognosi iniziale 30 giorni.

Il responsabile dell’aggressione, che è stato arrestato per lesioni gravi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ed è attualmente in custodia cautelare in carcere, ha provocato inoltre ingenti danni al veicolo di servizio che si presenta con un vetro del finestrino posteriore infranto e con una portiera quasi divelta.

La Fsp Polizia di Stato, in una nota, “nell’esprimere piena solidarietà ai colleghi augurando loro pronta e piena guarigione, ritiene comunque doveroso sottolineare la difficoltà nella quale sono chiamate ad operare tutti i giorni gli operatori delle Forze dell’Ordine la cui salvaguardia è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Solo il 12 aprile scorso, ricorda il Sindacato, “in occasione delle celebrazioni del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Questore di Pescara ha comunicato che nell’ultimo anno ben 30 poliziotti pescaresi sono stati vittima di aggressione riportando lesioni durante il servizio. Un dato che, ahinoi, deve essere ancora aggiornato”.