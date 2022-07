PESCARA: SEQUESTRI EROINA E COCAINA E DUE DENUNCIATI, TROVATA PIANTAGIONE DI MARIJUANA

PESCARA – I Carabinieri delle due Sezioni del N.O.R. della Compagnia di Pescara, hanno deferito in s.l. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un marocchino 49enne, con precedenti, e rinvenuto e sottoposto a sequestro ad opera di ignoti 56 piante di marijuana dell’altezza media di circa un metro cadauna.

Nello specifico i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato l’extracomunitario che, in questo viale della Riviera, a seguito di un controllo, veniva trovato in possesso di un bilancino elettronico di precisione, 3 grammi di cocaina ed un panetto di grammi 85 di hashish.

Gli stessi militari della radiomobile, ieri tardo pomeriggio, all’altezza del ponte Capacchietti a Pescara, hanno proceduto al controllo di una Kia e denunciato un uomo incensurato trovato in possesso di 1,20 grammi di eroina e 0,60 di cocaina. Allo stesso, quale consumatore di droghe e’ stata ritirata la patente di guida.

I Carabinieri della Sezione Operativa invece, in un appezzamento di terreno demaniale ubicato a Santa Teresa di Spoltore, nascoste dietro un campo coltivato a mais, hanno rinvenuto 56 piante di marijuana dell’altezza media di circa un metro.

Tutto quanto rinvenuto nel corso delle 3 operazioni è stato sottoposto a sequestro.

I Carabinieri della Stazione di Spoltore hanno invece tratto in arresto, in esecuzione all’ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Pescara, una 52enne residente nel comune di Cappelle sul Tavo, responsabile, anni addietro, del reato di resistenza a P.U..

La donna dovrà espiare 6 mesi di detenzione domiciliare.