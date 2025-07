PESCARA: SEQUESTRATO DALLA FINANZA UN CHILO E MEZZO DI DROGA. ESEGUITO UN ARRESTO

PESCARA – Grazie alla costante attività di monitoraggio svolta dalla Guardia di finanza del Comando Provinciale di Pescara per il contrasto dei traffici illeciti, è stato possibile individuare presso uno spedizioniere un pacco sospetto che emanava un forte odore acre, innescando così tempestive indagini che hanno permesso di rinvenire all’interno dello stesso oltre un chilo di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana.

Il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Pescara – Dott.ssa Anna Benigni, informata del sequestro, ha emesso un apposito decreto di ritardo degli atti, disponendo ai Finanzieri di procedere con una “consegna controllata” del plico di narcotico. Militari specializzati “sotto copertura” della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno dunque proceduto alla consegna, riuscendo così ad individuare il destinatario dello stupefacente.

Le successive perquisizioni eseguite presso l’abitazione del quarantenne italiano incensurato bloccato dai Finanzieri, sita a Pescara in zona Porta Nuova, hanno permesso di rinvenire ulteriori 335 grammi di hashish e 7 vaporizzatori per il THC. Il colpevole, colto nella flagranza di reato, ha confessato l’estesa attività di spaccio posta in essere attraverso il ritiro della droga giunta tramite servizio di spedizione e la successiva rivendita frazionata sempre con le stesse modalità, indicando di avere spedito, nella stessa giornata, ulteriori due plichi contenenti narcotico che, grazie al pronto intervento dei militari, sono stati intercettati, ponendo sotto sequestro ulteriori 153 grammi di hashish.

In relazione agli esiti dell’attività d’indagine, la Guardia di finanza ha arrestato lo spacciatore che, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Pescara – Benigni, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale per violazione all’art. 73 del DPR 309/90.

La complessa azione di contrasto delle Fiamme Gialle pescaresi prosegue per smantellare la filiera di approvvigionamento ed i canali di distribuzione degli stupefacenti sulla piazza pescarese a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini.