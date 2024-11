PESCARA: SETTE CANI STIPATI IN VALIGIA SULL’INTERCITY, AFFIDATI DA POLFER AD LNDC

PESCARA – Due valigie che non sono di certo passate inosservate al controllore dell’intercity diretto a Bologna. Al loro interno, infatti, c’erano 7 cani di piccola taglia trasportati illegalmente.

Gli animali, costretti in condizioni di soffocamento e privazione, sono stati prontamente soccorsi dagli agenti della Polfer di Pescara e affidati al servizio veterinario della ASL. LNDC Animal Protection sporge formale denuncia a carico delle persone responsabili di questo maltrattamento e seguirà da vicino lo svolgimento della vicenda per assicurarsi che venga fatta giustizia.

“Quanto accaduto sottolinea ancora una volta la necessità di rafforzare la sensibilizzazione sul rispetto e la tutela degli animali. Episodi di questa natura, purtroppo, non sono casi isolati: il trasporto illegale di animali è spesso legato ad attività criminali, come traffico illecito o sfruttamento, che mettono in pericolo la salute e la vita degli animali coinvolti”, afferma Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

LNDC Animal Protection “invita tutti i cittadini a non voltarsi mai dall’altra parte. Chiunque si trovi di fronte a casi di maltrattamento di questo o di altro tipo deve sempre contattare come prima cosa le autorità competenti. Ogni segnalazione può fare la differenza per prevenire ulteriori abusi e portare i responsabili davanti alla giustizia.”