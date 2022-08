PESCARA: SFILATA DEL NAMI, IN PASSARELLA ALLA MARINA I GIOVANI TALENTI DELLA MODA

PESCARA – Un successo annunciato quello della sfilata “Restart, are you really ready?” firmata NAMI, Nuova Accademia Moda Italiana. Sabato scorso, le luci del porto turistico del Marina di Pescara si sono accese sul palco dell’evento fashion dell’anno che ha visto protagonisti gli allievi dell’accademia e le loro creazioni, in un mix di eleganza e innovazione che ha strizzato gli occhi ad abiti futuristici. Una serata che ha visto una grande partecipazione di pubblico e la presenza delle più rappresentative aziende di settore.

L’evento, presentato dalla bellissima Jo Squillo, si è imposto come un appuntamento imperdibile nel panorama di settore e non solo, spingendo gli allievi della NAMI verso traguardi sempre più prestigiosi, grazie ad un corpo docente altamente specializzato e all’alto livello qualitativo della formazione proposta.

“La mia felicità per questo evento è alle stelle, i miei allievi non potevano rendermi più fiera e orgogliosa di così”, ha dichiarato Rita Annecchini, direttrice dell’accademia, “i capi portati in passerella sono il frutto di un lavoro impegnativo ed estremamente creativo, che li ha resi protagonisti di una sfilata così sorprendente e coinvolgente da lasciare tutti stupefatti. Ringrazio di cuore loro, lo staff NAMI e tutte le persone che hanno contribuito al grande successo di questa manifestazione, dalle aziende del settore moda intervenute al pubblico che ha riempito l’arena del Marina. Un consenso così importante mi dà la carica per continuare con entusiasmo ed energia ad alimentare il mio sogno: dare l’opportunità ai giovani di accedere ad una formazione professionale di alto livello, in cui qualità dell’offerta didattica ed un costante contatto con il mondo delle aziende restano i capisaldi dell’accademia”.

Gli studenti si sono occupati in prima persona di tutto, dalla fase ideativa alla progettazione, fino alla ricerca dei materiali e alla realizzazione degli abiti. Una giuria di esperti provenienti da tutta Italia ha decretato infine i vincitori delle due ambite borse di studio finanziate dall’accademia: Ilaria Luisa Travaglini e Michela Ruggieri. Altre quattro prestigiose borse di studio sono state assegnate dall’accademia a Clara Cortese, Mariangela Florio, Ilenia Surricchio ed Elisabetta Formica.

La sfilata ha avuto come partner ufficiale l’azienda Confezioni Mario De Cecco, leader nella produzione di capi da lavoro belli e performanti, proprio questi ultimi sono stati protagonisti di una suggestiva performance di danza che ha acceso il palco della sfilata. La manifestazione è stata inoltre patrocinata da Comune di Pescara, Confindustria Chieti-Pescara, Camera di Commercio Chieti-Pescara e Consorzio Atea.

Ad impreziosire ulteriormente la serata sotto le stelle, la presenza di una madrina d’eccezione, la campionessa mondiale Fabrizia D’Ottavio, “farfalla” azzurra della ginnastica ritmica che ha aggiunto un ulteriore tocco di eleganza al fashion show.

Dopo la pausa forzata dettata dall’emergenza Covid, la bellezza e l’innovazione sono tornate sulle passerelle, mettendo in mostra una creatività che ha entusiasmato i presenti e che aprirà le porte della moda nazionale e internazionale a nuovi giovani talenti.