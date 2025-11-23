PESCARA SI ACCENDE CON LE LUMINARIE DI NATALE, PROSSIMA SETTIMANA MERCATINO E PISTA PATTINAGGIO

PESCARA – A Pescara si accendono le luminarie natalizie.

“Questo è solo il primo ‘segnale’ di avvicinamento al Natale e alle feste di fine anno. Il prossimo fine settimana si accenderanno le luci del mercatino di Natale, che aprirà in piazza Sacro Cuore (è già in corso l’allestimento) e che l’anno scorso ha riscosso un grande successo di pubblico, e sarà attivata anche la pista di pattinaggio in piazza della Rinascita che quest’anno sarà ancora più bella perché avrà l’aspetto di un vero e proprio villaggio di Natale. Poi, come da tradizione, l’8 dicembre sarà acceso l’albero di Natale di piazza della Rinascita, il simbolo della festa a Pescara”, ha spiegato in una nota l’assessore al Commercio e alla Promozione turistica Zaira Zamparelli a margine dell’accensione delle luminarie di Natale in città, avvenuta ieri pomeriggio, in contemporanea, alle ore 17:30.

Insieme a Zamparelli, nella zona del centro, c’erano il sindaco Carlo Masci e l’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese che sta lavorando al programma degli eventi dell’8 dicembre e a quelli di fine anno, fino all’Epifania.

“È partito ufficialmente il periodo di festa nella nostra città”, dice Zamparelli, “ed è partito in anticipo di rispetto agli altri anni, volutamente, perché vogliamo entrare subito nello spirito natalizio, cominciando dalle luminarie, per rendere l’atmosfera di Pescara più calda e accogliente. Le luminarie evocano serenità, ci rimandano ad uno spirito di festa e rendono le strade della città più gradevoli, accompagnando chi passeggia, chi fa shopping, chi incontra gli amici e chi raggiunge i locali. Si apre così un lungo mese – e anche oltre – di festa, ci avviciniamo a Natale con i colori di queste luci, in attesa di vivere tanti momenti insieme. Sabato prossimo aspetto tutti in centro per il mercatino e per la pista di pattinaggio, due particolarità del Natale pescarese che attraggono molte persone in centro, nelle strade del commercio, e ce lo dicono i numeri degli anni scorsi che siamo certi si ripeteranno anche quest’anno”.