PESCARA: SI GETTA DAL PONTE DEL MARE E MUORE. IGNOTE LE GENERALITA’ DELL’UOMO E LE CAUSE DEL GESTO

PESCARA – Un uomo non ancora identificato è morto stamani dopo essere precipitato dal Ponte del Mare di Pescara.

Alcuni passanti lo hanno notato mentre si arrampicava sulla struttura e hanno lanciato l’allarme, ma l’uomo è riuscito comunque a buttarsi, finendo sulla banchina.

L’impatto non gli ha lasciato scampo: il personale sanitario, subito intervenuto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuti anche gli agenti della squadra Volante della Questura, per tutti gli accertamenti del caso.

L’uomo non aveva con sé documenti di identità o effetti personali. La Polizia è quindi al lavoro per identificarlo e per ricostruire le motivazioni all’origine del gesto.