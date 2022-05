PESCARA – La carovana rosa del Giro raggiungerà Pescara dalla serata di dopodomani, domenica del 15 maggio, dopo il trasferimento dal traguardo della 9a tappa, la Isernia-Blockhaus.

La giornata di lunedì 16 maggio sarà di riposo per corridori, tecnici e per gli addetti ai lavori al seguito, che potranno così conoscere più da vicino la città che si è vestita a festa con i colori del rosa e con una serie d’iniziative culturali e sportive.

Martedì 17 la partenza da Pescara della 10a tappa, che raggiungerà Jesi. Pescara si è preparata al meglio a questo evento che rappresenta una grande vetrina per il capoluogo e per l’intero comprensorio, anche in vista della stagione estiva.

*Nella galleria le grafiche con le informazioni utili alla cittadinanza in vista del passaggio del Giro.