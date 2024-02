PESCARA – Questa mattina, alle ore 12 circa, una squadra del Comando VVF di Pescara è intervenuta in via Colle Innamorati in Pescara per incidente stradale con ribaltamento di un’autovettura. Il personale ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante. Il conducente è stato preso in cura dal personale del 118. Sul posto anche la Polizia Locale.