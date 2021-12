PESCARA – Ha accusato un malore mentre stava passeggiando insieme alla moglie ed è morto per strada.

È successo poco dopo le 13 di oggi a Pescara.

Un uomo di 80 anni ha accusato un malore mentre stava camminando e si è accasciato a terra, in via Silvio Pellico. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di salvarlo. È deceduto sul marciapiede. Sul posto i carabinieri, in attesa dell’arrivo del medico legale.