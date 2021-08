“PESCARA SICURA”, PRESENTATO PROGETTO: “ESEMPIO DI PARTNERSHIP ISTITUZIONALE”

PESCARA – Presentato nella Sala consiliare del Municipio e appena entrato in fase operativa il Progetto Pescara sicura realizzato dal Comune, dall’Università degli studi “Gabriele d’Annunzio” e dalla Asl in accordo con la Prefettura, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga. “Un esempio di efficienza della partnership istituzionale e del clima di piena collaborazione”, come ha sottolineato il sindaco Carlo Masci.

Pesscara sicura si avvale di un finanziamento ministeriale di 350.000 euro ed è arrivato decimo su ben 48 proposte su scala nazionale. Sarà operativo per dodici mesi, col coinvolgimento di 31 scuole e 13 dipartimenti universitari e si articolerà su 1.100 test di controllo. Il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha parlato di “strategia complessiva di prevenzione che affianca l’opera di contrasto a cura delle Forze dell’ordine”, l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì dell’”importanza del coinvolgimento delle scuole in sensibilizzazione, informazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze da alcol e stupefacenti”.

Il comandante della Polizia municipale Danilo Palestini, i professori Marcello Locatelli e Cristian D’Ovidio e il dottor Fabio Savini hanno quindi illustrato i caratteri tecnico-operativi, scientifici e sociali del progetto che vedrà all’opera un modernissimo laboratorio mobile e la dotazione di 50 body cam agli agenti della Municipale.