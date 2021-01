PESCARA, SIGLATA NUOVA PARTNERSHIP TRA TOUR OPERATOR BIKELIFE E L’ATLETA VERENA STEINHAUSER

PESCARA – La firma di un accordo di collaborazione tra Bikelife live your passion, tour operator della vacanza attiva e l’atleta delle fiamme oro Verena Steinhauser, rafforza il connubio fra turismo e mondo sportivo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione della destinazione, della quale la triathleta ne rappresenterà l’immagine in ambito nazionale ed internazionale.

La collaborazione, della durata annuale con opzione, prevede la fornitura di materiale tecnico, con l’ausilio ed il supporto dello storico costruttore Italiano di biciclette Bianchi, l’assistenza e l’affiancamento durante la stagione sportiva, anche con azioni di co-marketing, pubblicitarie e promozionali congiunte volte, ad esempio, ad evidenziare la particolare vocazione del territorio abruzzese ad ospitare training camp, vacanze sportive, grazie alla elevata presenza di aree protette, strutture sportive e ricettive idonee.

L’atleta, Verena Steinhauser, al momento impegnata in un training camp con la nazionale di triathlon a Fuerteventura, ha dichiarato: “Mi sento onorata e lusingata per poter rappresentare un territorio, quello abruzzese e un marchio così glorioso come Bianchi, nel triathlon, nell’anno che volge verso impegni importanti e di assoluto rilievo internazionale. Ringrazio Bikelife e il Dealer Bianchi Ciclotrabocchi, per l’affiancamento tecnico e organizzativo in questa nuova avventura”.

Claudio Di Dionisio, ceo del TO Bikelife, proprietario del Dealer Ciclotrabocchi, ha dichiarato: “Oggi grazie a questa partnership, possiamo definire nuovi ambiti promozionali nel contesto turistico/sportivo, potendo contare sull’immagine di una atleta, chiaro esempio di dedizione, spirito di sacrificio, tenacia e saldezza di carattere, che ci spingerà a dare il meglio di noi per superare le criticità del momento nel nostro ambito professionale. Siamo convinti che sarà un ottimo esempio”.

L’accordo si svilupperà anche con l’organizzazione di pacchetti turistici di Vacanza Sportiva e Training Camp specialistici con il supporto di attrezzatura tecnica professionale Bianchi, la presenza di tecnici preparati della Federazione Italiana Triathlon, l’organizzazione di specifici programmi leisure per accompagnatori, tutto nell’ambito dello sviluppo e della promozione della Regione Abruzzo quale destinazione turistica sportiva per l’anno 2021.

